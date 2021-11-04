اليوم.. نظر طعن شقيق بطرس غالى في قضية تهريب الآثار

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تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالسجن 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميا بتهريب الآثار الكبرى إلى إيطاليا.

كانت محكمة النقض قضت بتخفيف السجن المشدد 15 عامًا لبطرس غالي وتغريمه 5 ملايين جنيه إلى 7 سنوات بالقضية الأولى «إخفاء الآثار داخل منزله».

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت شقيق بطرس غالي، وآخرين في وقت سابق بالسجن 30 سنة، وغرامة 5 ملايين جنيه في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا، وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عامًا في كل قضية على حدة.