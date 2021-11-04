جدول مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم وغدًا

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يشهد جدول مباريات الدوري المصري اليوم مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، كما يلعب غدًا الأهلي والزمالك في مباراة القمة بينهما، وتحتل نوادي الأهلي والزمالك وبيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري.

يشهد اليوم وغدًا في الدوري المصري لعب 8 مباريات، أهمهم مباراة الأهلي والزماك غدًا، ومباراة بيراميدز والإتحاد السكندري اليوم، وتستعرض المصري اليوم لحضراتكم مواعيد مباريات اليوم وغدًا.

موعد مباراة الإسماعلي والبنك الأهلي=> الخميس.. الساعة 3 مساءا.

موعد مباراة مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا=> الخميس.. الساعة 3 مساءا.

موعد مباراة الجونة وفاركو=> الخميس.. الساعة 5.30 مساءا.

موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش => الخميس.. الساعة 5.30 مساءا.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري => الخميس.. الساعة 8 مساءا.

موعد مباراة سموحة والشرقية للدخان => الجمعة.. الساعة 3 عصرا.

موعد مباراة المصري وفيوتشر => الجمعة.. الساعة 5.30 مساءا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك => الجمعة.. الساعة 8 مساءا.

جدول ترتيب الدوري المصري اليوم

تحتل فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط لكل منها كما يلي: