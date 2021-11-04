يحيى الكومي: سأتواصل مع ناصر الخليفي لرعاية الإسماعيلي

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أكد المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، أنه يسعى خلال الفترة المقبلة، لجلب عقد رعاية كبير، للنادي، حتى يستطيع الصرف على الفريق الأول لكرة القدم.

وقال يحيى الكومي، في تصريحات تليفزيونية: «عقد الرعاية الحالي للإسماعيلي مبلغ زهيد للغاية، مقارنة بما يحصل النادي الاهلي الذي يحصل على 250 مليون جنيه في الموسم والزمالك الذي يحصل على 150 مليون جنيه».

وأضاف: «يجب على رابطة الأندية المحترفة، أن تحصل على عقود الرعاية من الشركة الراعية وتقوم بتوزيعها على الأندية بنسب متقاربة مثلما يحدث في الدوري الإنجليزي».

وتابع: «هدفي خلال الفترة المقبلة، جلب احدى الشركات الراعية في الخليج، تحصل على راعية ستاد الاسماعيلي، مثلما فعلت شركة طيران الامارات مع ملعب أرسنال، حيث تدفع للنادي اللندني 350 مليون جنيه استرليني في 4 سنوات، نحن نرغب في الحصول مليون دولار فقط».

وأشار: «ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، ارتبط معه بعلاقة صداقة، وسوف أتواصل معه خلال الساعات المقبلة، للاتفاق على عقد رعاية للنادي الإسماعيلي».