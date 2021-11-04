«تستخدم لإنقاص الوزن».. معلومات عن مادة منشطة تسبب في إيقاف كريم بامبو

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قالت هانم أمير، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن مادة سيبوترامين، التي تسببت في إيقاف كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، مادة مثيرة للجهاز العصبي المركزي، وتستخدم في إنقاص الوزن.

وأضافت في تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب إذا كان لديه عذر مرضي يمتلك شهادة به، قد لا يتعرض للعقوبة بسبب تناوله هذه المادة المحظورة خاصة وأنه يتناول هذه المادة بقرار طبي إذا كان مريضًا.

وأوضحت أن المنظمة تقوم بتحليل العينات بدون معرفة اسم اللاعب، حيث تستخدم أكواد تعريفية في تعاملاتها.

وأشارت إلى أن المادة التي حصل عليها كريم بامبو، تمنحه حق رفض الإيقاف لحين ثبوت الخطأ الذي وقع فيه، وفقًا للمادة التي تقرها بالمنظمة، موضحة أن المادة دخلت جسد كريم بامبو من خلال أحد العقاقير الطبية التي حصل عليها اللاعب.