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قال بيدرو جونسالفيس، المدير الفني لمنتخب أنجولا، إنه يُرتب أوراقه من جديد في ظل الموقف الصعب الذي يتواجد به منتخبه في ترتيب المجموعة التي تضم مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأضاف جونسالفيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن أنجولا لديها الكثير من المواهب ستواجه بها مصر في المباراة المقبلة، خاصة وأن الفراعنة منتخب قوي للغاية.

وأشار إلى أن محمد صلاح، اللاعب الأفضل في العالم حاليًا سيشارك مع مصر أمام أنجولا، وهو ما يُمثل خطورة كبيرة على المنتخب الأنجولي، مشيرًا إلى أن كيروش يتعامل مع لاعبي منتخب مصر بشكل مختلف، فضلًا عن أن اللقاء الذي سيخوضه أمام مصر سيكون مناسبة جيدة للاعبي أنجولا لمقابلة نجم ليفربول.

وتابع جونسالفيس تصريحاته، أن اختيار كيروش مدرب رائع، خاصة وأنه جلب السعادة للجماهير المصرية، بانتصارين متتاليين أمام ليبيا، مشيرًا إلى أن وجود كيروش على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر يزيد من خطورة مصر، لذلك سيخوض المنتخب الأنجولي المباراة بسيناريوهات تختلف عن المباراة السابقة التي ترأس فيها حسام البدري الجهاز الفني للفراعنة.

واختتم حديثه «نؤدي كرة قدم بشكل جيد، وسنسعى للفوز على منتخب مصر في المباراة المقبلة، على الرغم من قوة مصر والكرة المصرية التي لديها الأهلي والزمالك الفريقان الكبيران».