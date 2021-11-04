أخبار عاجلة

إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب -
"اقشعر السفر وتربل النضر".. "الحصيني" مُحَذرًا: اليوم "الغفر" وهذه نصيحتي -
"سكاي نيوز": منتخب السعودية "لكسر عقدته التاريخية" أمام أستراليا -
هنا قائمة مُحدّثة بأكثر الدول تضررًا في العالم بوباء كورونا -
"الحصبة تهدد العالم.. خطر التفشي يتصاعد و"كورونا" مسؤولة! -
حالة ضباب كثيف وتدنٍّ للرؤية على المدينة المنورة.. والأرصاد ينبه -
محاكمة "أوبر".. قرار أمريكي والسبب ذوو الاحتياجات.. والشركة تردّ -
أول "مطرية" معتبرة في هذا الموعد.. "المسند" كاشفًا مناطقها: تستمر أيامًا -
رئاسة الحرمين: 7 لغات عالمية "لإرشاد" المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية -
مجلس الأمن يُدرج قادة حوثيين باليمن على القائمة السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مدرب أنجولا: مواجهة المقبلة أخطر من الماضية في وجود محمد صلاح وكيروش

Print
مدرب أنجولا: مواجهة مصر المقبلة أخطر من الماضية في وجود محمد صلاح وكيروش مدرب أنجولا: مواجهة المقبلة أخطر من الماضية في وجود محمد صلاح وكيروش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال بيدرو جونسالفيس، المدير الفني لمنتخب أنجولا، إنه يُرتب أوراقه من جديد في ظل الموقف الصعب الذي يتواجد به منتخبه في ترتيب المجموعة التي تضم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأضاف جونسالفيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن أنجولا لديها الكثير من المواهب ستواجه بها مصر في المباراة المقبلة، خاصة وأن الفراعنة منتخب قوي للغاية.

وأشار إلى أن محمد صلاح، اللاعب الأفضل في العالم حاليًا سيشارك مع مصر أمام أنجولا، وهو ما يُمثل خطورة كبيرة على الأنجولي، مشيرًا إلى أن كيروش يتعامل مع لاعبي منتخب مصر بشكل مختلف، فضلًا عن أن اللقاء الذي سيخوضه أمام مصر سيكون مناسبة جيدة للاعبي أنجولا لمقابلة نجم ليفربول.

وتابع جونسالفيس تصريحاته، أن اختيار كيروش مدرب رائع، خاصة وأنه جلب السعادة للجماهير المصرية، بانتصارين متتاليين أمام ليبيا، مشيرًا إلى أن وجود كيروش على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر يزيد من خطورة مصر، لذلك سيخوض المنتخب الأنجولي المباراة بسيناريوهات تختلف عن المباراة السابقة التي ترأس فيها حسام البدري الجهاز الفني للفراعنة.

واختتم حديثه «نؤدي كرة قدم بشكل جيد، وسنسعى للفوز على منتخب مصر في المباراة المقبلة، على الرغم من قوة مصر والكرة المصرية التي لديها الأهلي والزمالك الفريقان الكبيران».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية في جنوب سيناء من المصروفات

إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية في جنوب سيناء من المصروفات

مشاورات سياسية مصرية سويسرية في برن

مشاورات سياسية مصرية سويسرية في برن

«زي النهارده».. مصرع المخرج العالمي مصطفى العقاد 11 نوفمبر 2005

«زي النهارده».. مصرع المخرج العالمي مصطفى العقاد 11 نوفمبر 2005

سفير مصر في فرنسا: مشاورات مستمرة بين السيسي وماكرون تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية

سفير مصر في فرنسا: مشاورات مستمرة بين السيسي وماكرون تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية