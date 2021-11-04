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عصام عبد الفتاح: يكشف الاسماء المرشحة لإدارة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

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عصام عبد الفتاح: يكشف الاسماء المرشحة لإدارة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك عصام عبد الفتاح: يكشف الاسماء المرشحة لإدارة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

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قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، إنه يتمنى بخروج مباراة القمة بين والأهلي، بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية، متمنيًا أيضًا أن تخرج المباراة بالصورة الأفضل على المستوى التحكيمي.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة تلفزيونية، أن إبراهيم نور الدين لن يدير مباراة القمة، بينما محمد عادل ومحمود البنا ضمن المرشحين لإدارة اللقاء، لكن الإعلان الرسمي سيكون غدًا الخميس.

واستكمل تصريحاته، أن كل اللعبات المشكوك في صحتها سيتم إعادتها بأفضل صورة تليفزيونية لاتخاذ القرار السليم فيها عن طريقة تقنية الفار، مشيرًا إلى أن الأقرب لإدارة مباراة القمة هو أن يكون الحكم لم يسبق له إدارة القمة من قبل.

واختتم عصام عبدالفتاح، موجهًا نصيحته لطاقم تحكيم مباراة القمة، بضرورة التعاون والتركيز، حتى تخرج المباراة بالصورة الأفضل التي ينتظرها جماهير الكرة المصرية ككل.

المصرى اليوم

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