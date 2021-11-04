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: لن نلجأ للعناد في أزمة شيكابالا..ولم نشكو مخرج القمة

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الزمالك: لن نلجأ للعناد في أزمة شيكابالا..ولم نشكو مخرج القمة : لن نلجأ للعناد في أزمة شيكابالا..ولم نشكو مخرج القمة

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أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي ، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، لم يرسل أي خطاب رسمي للنادي حتى الآن بشأن إلغاء عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض.

وقال طارق جبريل في تصريحات تليفزيونية :«القرار سيكون عقب مباراة القمة أمام الأهلي»، مشددا على أنه لا يعرف السبب وراء ذلك.

وأضاف:«كان من المفترض أن يصدر القرار قبل لقاء الأهلي ولن نلجأ لأسلوب العناد في هذا الملف».

وواصل :«لم نقدم شكوى رسمية بشأن تواجد محمد نصر، مخرج مباراة القمة ولكننا سجلنا اعتراض على الأمر»،

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، غدًا الجمعة، على القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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