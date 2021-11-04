دوري الأبطال المجموعة (1): هدف قاتل يبعد باريس عن الصدارة ومحرز يحافظ على تألقه.

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سقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل خارج قواعده ضد آر بي لايبزيج الألماني بنتيجة 2-2 في مباراة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.

وأفتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة من البداية عن طريق لاعب الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي سجل خامس أهدافه في مرحلة المجموعات، في سجل لا يفوقه سوى مهاجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي (8)، ومهاجم أياكس، سيبستيان هالير (7).

وأصبح نكونكو هو ثاني فرنسي يسجل 10 أهداف في مختلف البطولات على مستوى أندية الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم، بعد كريم بنزيما (13).

وأستقبل باريس سان جيرمان هدفًا على الأقل في 11 من أخر 12 مباراة لهم في دوري الأبطال.

ولاحت للفريق الألماني فرصة تعزيز تقدمهم بهدف ثان، لكن الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما أنقذ الموقف بتصديه لتسديدة المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا في الدقيقة 11.

ورد باريس سان جيرمان بهدفين عن طريق لاعب الوسط الهولندي جورجينهو فينالدوم، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

وسجل فينالدوم ثاني ثنائية تهديفية له خلال مسيرته بدوري الأبطال، بعد ثنائيته التهديفية مع ليفربول ضد برشلونة في إياب نصف نهائي المسابقة في عام 2019.

وفي الوقت بدل من الضائع، أدرك الجناح المجري دومينيك سوبوسلاي التعادل لأصحاب الأرض، ليحرم الضيوف من نقطتين مهمتين في صراع قمة الترتيب في المجموعة، حيث تراجع باريس سان جيرمان للمركز الثاني برصيد 8 نقاط، في حين حصد لايبزيج نقطته الأولى في المجموعة مع استقراره في المركز الأخير

وفي المواجهة الأخرى، سحق مانشستر سيتي ضيفه، كلوب بروج، بنتيجة 4-1.

وأفتتح أصحاب الأرض التهديف في الدقيقة 15 بواسطة لاعب الوسط المهاجم، فيل فودين، لكن الضيوف أدركوا التعادل بعدها بأقل من ثلاث دقائق عن طريق هدف عكسي سجله المدافع الإنجليزي جون ستونز في مرماه.

وأصبح ستونز هو أول لاعب من مانشستر سيتي يسجل هدفًا في مرماه في دوري أبطال أوروبا منذ سبتمبر 2016، عندما سجل رحيم سترلينج هدفًا لصالح سيلتيك.

وفي الشوط الثاني، أعاد رياض محرز مان سيتي للمقدمة بهدف ثان، ليكون الجناح الجزائري قد سجل 8 أهداف في أخر 8 مباريات لعبها بدوري الأبطال.

وسجل محرز 6 أهداف في 4 مباريات لعبها ضد كلوب بروج، وهو سجل استثنائي للجناح الجزائري، حيث لا يوجد لاعب أخر سجل أكثر من 4 أهداف ضد النادي البلجيكي في دوري الأبطال.

وعزز رحيم سترلينج من تقدم مان سيتي بتسجيله هدف ثالث، لينهي صيامه التهديفي الذي امتد لـ 13 مباراة بمختلف البطولات دون نجاح في التسجيل.

وأصبح سترلينج هو رابع أفضل هداف إنجليزي في دوري الأبطال برصيد 22 هدفًا، خلف واين روني (30)، بول سكولز (24) وفرانك لامبارد (23)

وسجل المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليحقق الفريق الإنجليزي انتصاره الثالث في المجموعة ويرتقي للقمة برصيد 9 نقاط، في حين يتجمد رصيد الفريق البلجيكي عند 4 نقاط في المركز الثالث.