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شوبير يكشف كواليس استبعاد كهربا من مباراة القمة

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شوبير يكشف كواليس استبعاد كهربا من مباراة القمة شوبير يكشف كواليس استبعاد كهربا من مباراة القمة

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كشف الاعلامي أحمد شوبير، عن كواليس استبعاد محمود كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مباراة القمة أمام .

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، الجمعة المقبل، على القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»:«موسمياني، المدير الفني للأهلي، أكد للمقربين منه، أن استبعاد كهربا، من مباراة القمة، ليس له علاقة بما حدث خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة البنك الأهلي في الجولة الماضية بالدوري، مؤكدًا أن الأزمة انتهت تمامًا في لحظتها وظهرت براءة اللاعب بشأن تسريب اخبار الفريق للاعلام».

وأضاف :«استبعاد كهربا، من مباراة القمة جاء لأسباب فنية، حيث يرى المدير الفني الجنوب افريقي أن اللاعب لن يكون له دور في المباراة لعدم اجادته القيام بالأدوار الدفاعية».

وأوضح :«سيكون هناك شد عصبي في المباراة خاصة أنها ستقام بحضور الجماهير، ومن الممكن أن تكون هتافات ضد اللاعب ويتم استفزازه»، مضيفًا :«قد نرى كهربا، في التشكيل الأساسي للأهلي عقب مباراة القمة».

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