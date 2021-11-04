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بيراميدز ضد الاتحاد السكندري .. المشاهدة والموعد والتشكيل

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بيراميدز ضد الاتحاد السكندري .. المشاهدة والموعد والتشكيل بيراميدز ضد الاتحاد السكندري .. المشاهدة والموعد والتشكيل

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يلتقي فريق بيراميدز ضد الاتحاد السكندري مساء اليوم في قمة مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى رفاق إيهاب جلال إلى مواصلة سلسلة الفوز وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي وضمان التواجد في قمة جدول ترتيب المسابقة المحلية.

للمزيد: جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري والدوري السعودي

في المقابل، يأمل زعيم الثغر في تفادي فقدان نقاط جديدة بعدما تعادل في اللقاء الافتتاحي أمام سموحة بنتيجة 4-4 والفوز في الجولة الثانية على حساب فيوتشر الصاعد حديثًا.

وتقام مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس على الدفاع الجوي ويتم نقله عبر شاشة أون تايم سبورت بصوت المعلق بلال علام.

ويوفر المصري اليوم لزوراه ومتابعي مباراة بيراميدز والاتحاد خدمة مشاهدة المباراة لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد مستمر للمستجدات داخل الملعب وخارجه.

ومن المتوقع أن يحافظ المدرب حسام حسن على القوام الأساسي الذي خاض مواجهة فيوتشر، للحفاظ على حالة الانسجام بين خطوط الفريق.

وسيكون تشيكل «سيد البلد» (محمد عبدالمنصف – صبري رحيل – السيد سالم – داميون لوي – مروان عطية – فوزي الحناوي – سعيد سمبوري – مانجا – الغندور – عادل ميسي – مابولولو).

وعلى الجانب الاخر سيفضل إيهاب جلال الدفع بـ(شريف إكرامي – على جبر – أحمد سامي أحمد فتحي – محمد حمدي – عبدالله السعيد – جونجا – الكرتي – محمود صابر – رمضان صبحي – محمود وادي).

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر الوصيف، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

جدول مباريات اليوم الخميس

المصرى اليوم

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