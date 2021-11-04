الجمهور يستقبل عبادي الجوهر بالتصفيق في حفل مهرجان الموسيقى العربية

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تتواصل فعاليات ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية، بحفل للمطرب عبادى الجوهر على خشبة مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، واستقبله الجمهور المصري بحفاوة شديدة مصفقصن له حينما غنى أغنيته مصر، من ألحانه وكلمات سعود سالم وتوزيع أمير عبدالمجيد.

وغنى عبادي ضمن برنامجه ٧ أغاني، هي المزهرية كلمات الامير بدر بن عبدالمحسن، ألحان عبادي الجوهر، اختفت من كلمات الامير محمد بن خالد، ألحان عبادي الجوهر، وأبدع حينما غنى كل دا كان ليه، كلمات مأمون الشناوي وألحان محمد عبدالوهاب، أنصاف الحلول كلمات المعني، ألحان عبادي الجوهر، لن أعاتب كلمات عبدالعزيز خوجة، شفت الوهم، كلمات فارس، الكلام الحلو، كلمات المعني.

وسبقت الفنانة سارة سحاب المطرب عبادي الجوهر في فاصل غنائي سريع، تحت قيادة المايسترو سليم سحاب وغنت أغنيتين هما حبو بعض من كلمات الأخوين رحباني وألحان زياد الرحباني، ياتمر حنة كلمات جليل البنداري، ألحان محمد الموجي.

واحيت الفاصل الأول المطربة مي فاروق وغنت بصحبة ابنتها زينة أشرف سيد رجب لأول مرة على خشبة المسرح في ديو جمعهما معا، لأغنية كيفك أنت كلمات وألحان زياد الرحباني.

شهد المسرح الخارجى اعتبارا من السابعة مساء تقديم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبدالوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى.