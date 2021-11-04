جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري والدوري السعودي

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ينطلق جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة الخميس 4-11-2021 في عدة منافسات مثل الدوري المصري الممتاز وبطولة الدوري السعودي والدوري الأوروبي.

تقام مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وتنقل عبر شاشة أون تايم.

تلعب مباراة الجونة وفاركو عند الساعة الخامسة والنصف على شاشة أون تايم سبورت 3.

تنطلق مباراة المقاولون مع طلائع الجيش عند الساعة الخامسةوالنصف على شاشة أون تايم.

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يواجه البنك الأهلي منافسه الإسماعيلي عند الساعة الثالثة على أون تايم سبورت.

يستضيف مصر المقاصة فريق سيراميكا كليوباترا الساعة الثالثة على أون تايم سبورت 3.

يبحث الاتحاد عن فوز جديد أمام الفتح عند الساعة السابعة إلا ربع على شاشة قناة ssc.

يستقبل الهلال منافسه ضمك عند الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة على شاشة ssc.

الفيصلي وأبها عند الساعة الخامسة على شاشة ssc.

الأهلي ضد ضمك في الدوري السعودي - صورة أرشيفية