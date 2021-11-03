أخبار عاجلة

صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل) -
عائلات تحكم «الفن المصري» -
"إل جي" تقدّم لعملائها خدمة APPLE TV+ مجاناً لفترة محدودة -
فيديو.. تعرض طائرة رئيس وزراء الكويت لحادث خطير -
تسريبات تكشف تجهيز "وان بلس" بكاميرا فريدة من نوعها -
بعد أن كان هاجسًا طوال سنوات.. "التعليم" تُحيل الأسبوع الميت إلى ذكرى -
وكيل الصحة: الوضع العام لكوفيد مستقر عالمياً مع انخفاض طفيف في أعداد المصابين -
النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل -
مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو" -
شبورة مائية كثيفة على الطرق الفرعية والرئيسية في المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تعرف على سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام في القمة

Print
تعرف على سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام الزمالك في القمة تعرف على سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام في القمة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

على قدم وساق يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعداداته الجادة لمواجهة نظيره في المباراة المقررة مساء يوم الجمعة المقبل 5 نوفمبر 2021.

وتأتي المباراة بين الأهلي والزمالك أو مباراة القمة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

للمزيد: محمود كهربا خارج قائمة الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على استبعاد الجناح المهاجم محمود عبدالمنعم كهربا من مباراة القمة أمام الزمالك.

وينتظر أن يعلن موسيماني خلال الساعات المقبلة القائمة التي سيخوض بها مباراة الزمالك بشكل رسمي.

ووفقاً لمصدر داخل النادي الأهلي فإن موسيماني من واقع دراسته لفريق الزمالك والعناصر التي يحتاجها في المباراة المقبلة استقر على الاستعانة بالجناح طاهر محمد طاهر على حساب محمود كهربا نتيجة رؤيته الفنية للمباراة دون أن يكون هناك تربص من جانب موسيماني باللاعب بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما.

وتابع المصدر أن موسيماني لديه قائمة كبيرة من اللاعبين وكلهم على نفس الجاهزية ومستعدين للمباراة وموسيماني يختار الأنسب.

وكان موسيماني قد اتهم كهربا عقب مباراة البنك الأهلي بتسريب أخبار غرفة ملابس الأهلي لوسائل الإعلام مما أشعل الأجواء داخل الفريق قبل موقعة القمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية

طارق جبريل: الزمالك خسر خمسة .. وبرشلونة خسر ثمانية

عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات

عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات

رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل

رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل

طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري»

طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري»