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على قدم وساق يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعداداته الجادة لمواجهة نظيره الزمالك في المباراة المقررة مساء يوم الجمعة المقبل 5 نوفمبر 2021.

وتأتي المباراة بين الأهلي والزمالك أو مباراة القمة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على استبعاد الجناح المهاجم محمود عبدالمنعم كهربا من مباراة القمة أمام الزمالك.

وينتظر أن يعلن موسيماني خلال الساعات المقبلة القائمة التي سيخوض بها مباراة الزمالك بشكل رسمي.

ووفقاً لمصدر داخل النادي الأهلي فإن موسيماني من واقع دراسته لفريق الزمالك والعناصر التي يحتاجها في المباراة المقبلة استقر على الاستعانة بالجناح طاهر محمد طاهر على حساب محمود كهربا نتيجة رؤيته الفنية للمباراة دون أن يكون هناك تربص من جانب موسيماني باللاعب بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما.

وتابع المصدر أن موسيماني لديه قائمة كبيرة من اللاعبين وكلهم على نفس الجاهزية ومستعدين للمباراة وموسيماني يختار الأنسب.

وكان موسيماني قد اتهم كهربا عقب مباراة البنك الأهلي بتسريب أخبار غرفة ملابس الأهلي لوسائل الإعلام مما أشعل الأجواء داخل الفريق قبل موقعة القمة.