أخبار عاجلة

شبورة مائية كثيفة على الطرق الفرعية والرئيسية في المنيا -
اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة سمالوط وقريتي البيهو وقلوصنا -
كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات الغردقة يوقف ضخ مياه الشرب والشركة تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك -
حملة تموينية على المحال للتأكد من أرصدة السلع التموينية تحرر 9 محاضر برأس غارب -
إيران عضوا دائما في لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري -
وكيل الصحة: الوضع العام لكوفيد مستقر عالمياً مع انخفاض طفيف في أعداد المصابين -
اعلان الشركة العربية للأنابيب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 ( تسعة أشهر ) -
وليد صلاح الدين: موسيماني مدرب جيد وعبدالقادر أفضل من ميكيسوني -
عمر خيرت يعزف للوطن والحب والحياة في مهرجان الموسيقى العربية (صور) -
النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. العرفج: في هذه المرحلة قدراتك ومهاراتك هي الأمان الوظيفي

Print
بالفيديو.. العرفج: في هذه المرحلة قدراتك ومهاراتك هي الأمان الوظيفي .. العرفج: في هذه المرحلة قدراتك ومهاراتك هي الأمان الوظيفي

بالفيديو.. العرفج: في هذه المرحلة قدراتك ومهاراتك هي الأمان الوظيفي

قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن الأمان الوظيفي في هذا الزمن هو قدرتك على تنمية مهاراتك. وكل مهارات العمل قابلة للتعلم؛ فالمهارة هي التي تحميك، وليس وظيفتك.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الأستاذ "جمال عارف"، تحدث فيه عن علاقته بالمشي، ومشاكل الأندية .

ومن جانب آخر، استعرض العرفج كتاب الدكتورة "فوزية الدريع" (القبلة)، وأوضح من خلاله أنواع القُبَل، وكيف بدأت، وما هي طريقتها.

أما في فقرة البرواز فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للكاتب "عبدالله ثابت"، يصف أحوال بعض المثقفين. وأضاف العرفج قائلاً: إن كل مواطن أصبح صحفيًّا، ومنصات التواصل أتاحت المشاركة للجميع.

وفي سياق سيرة وتر تروي أم كلثوم قصة أغنية "سلوا كؤوس الطلا" التي كتب كلماتها أحمد شوقي، ولكنه لم يسمعها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية

بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية

بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية

بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية

عاجل | 36 شهرا لإستراتيجية القطاع غير الربحي في السعودية

عاجل | 36 شهرا لإستراتيجية القطاع غير الربحي في السعودية

موعد عرض مسلسل ألب ارسلان على قناة TRT بتوقيت مصر والسعودية

موعد عرض مسلسل ألب ارسلان على قناة TRT بتوقيت مصر والسعودية