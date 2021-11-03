خبير اقتصادي: تحسن واضح للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية

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قال الدكتور على الإدريسي، خبير اقتصادي، إن أهم شيء حدث بعد قرار تعويم سعر الصرف، هو توحيد سعر العملة، وهذا جزء مهم جداً، لأنه كان لدينا أكثر من سعر صرف في البنوك والسوق السوداء، وكان هناك أكثر من 80 مليار دولار موجودة في السوق السوداء، مما أثر بالسلب على السوق المصري.

وأضاف الدكتور على الإدريسي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن قرار التعويم كان له إيجابيات في تحسن المصادر التجارية، وتحسن حجم الاحتياطي الأجنبي، حيث وصل حجم التحويلات من الخارج إلى أكثر من 40.8 مليار دولار خلال عام 2021.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج انعكس بشكل إيجابي على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالات تصنيف الائتمان، وهذا أثر بشكل إيجابي على السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه حدث تحسن بشكل واضح لسعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خاصة خلال تداعيات فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الدولة المصرية استطاعت الصمود خلال الجائحة وأن تحافظ على الاستقرار الاقتصادي رغم معاناة دول العالم.