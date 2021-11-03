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«الصحة» تعلن موعد انكسار ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

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«الصحة» تعلن موعد انكسار ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا «الصحة» تعلن موعد انكسار ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

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أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن مازالت في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك استقرار في الوضع الوبائي الحالي.

وقال «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي» اليوم: «مازلنا في ذروة الموجة الرابعة والأيام القليلة الماضية كان هناك ثبات في أعداد الإصابات ولكن كان فيه ارتفاع بالوفيات».

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: «الوضع الوبائي الحالي مستقر ومتوقع أن نشهد موجهة الانكسار قريبًا لهذه الموجة».

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 644 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 279823.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 921 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 332889 من ضمنهم 279823 حالة تم شفاؤها، و18769 حالة وفاة.

المصرى اليوم

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