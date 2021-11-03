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«صحة قنا» تبدأ في تطعيم مواليد 2006 ضد

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«صحة قنا» تبدأ في تطعيم مواليد 2006 ضد فيروس كورونا «صحة قنا» تبدأ في تطعيم مواليد 2006 ضد

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير الشؤون الصحية بقنا، البدء في إعطاء اللقاح للمواطنين من عمر 15 عاما فما فوق.

- صورة أرشيفية

وأضاف أن المواطنين اللذين بلغت أعمارهم 15 عام يمكنهم الآن التسجيل على موقع الوزارة للحصول على لقاح .

وأوضح أن مديرية الشؤون الصحية بقنا وضعت خطة تضمن من خلالها وصول اللقاح إلى جميع المواطنين وذلك من خلال إنشاء مراكز للقاح في جميع مراكز المحافظة تقوم على إستقبال المواطنين واعطاءهم اللقاح بالإضافة إلى الفرق الطبية المتنقلة التي تجوب قري المحافظة بهدف الوصول إلى المواطنين واعطاؤهم اللقاح.

ودعا المواطنين لسرعة التسجيل على موقع الوزارة حتي يتثني لهم الحصول على اللقاح.

المصرى اليوم

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