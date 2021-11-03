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حفل مي فاروق في مهرجان الموسيقى بـ«بنصف الطاقة الاستيعابية» لمسرح النافورة

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حفل مي فاروق في مهرجان الموسيقى بـ«بنصف الطاقة الاستيعابية» لمسرح النافورة حفل مي فاروق في مهرجان الموسيقى بـ«بنصف الطاقة الاستيعابية» لمسرح النافورة

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انطلقت ثاني حفلات مهرجان الموسيقى العربيه، بدورته الثلاثون، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري متوسط ولم يكمل تقريباً عدد الحضور قرابة 800 شخص أي ما يعادل نصف القدرة الاستيعابية للمسرح، وفقا للإجراءات الوقائية من جائحة كورونا.

الحفل أحيت الفاصل الأول منه المطربة مي فاروق آلتي غنت بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، وغنت مي على عيني من كلمات عبدالسلام أمين وألحان الموسيقار حلمي بكر، تلاها أغنيتها آه يا طير آلتي طرحتها مؤخراً من كلمات محمد حسن معوض، الحان سامر أبوطالب، توزيع عمر اسماعيل، وبعدها غنت وابدعت بلحن الموسيقار محمد عبدالوهاب لأغنية قولي عملك إيه من كلمات حسين السيد.

وقالت مي لجمهورها: «فخورة كوني أحد أبناء دار الأوبرا المصرية، يشرفني الغناء بمهرجان الموسيقي العربية وهو فرصة كبيرة تشكر وزيرة الثقافة د إيناس عبدالدايم عليها، وكذلك د.مجدي صابر رئيس الأوبرا، جيهان مرسي مدير المهرجان»

وأضافت: «كل الحب والتقدير للأستاذة معي على المسرح، ابويا الروحي أول شخص قدمني كمطربة على المسرح المايسترو سليم سحاب، أتمناه حفل مميز».

ويتضمن برنامج «مي» أغاني، الشتا كلمات ابراهيم محمد وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين، ماليش أمل في المنيا، لحن محمد عبدالوهاب كلمات حسين السيد، ياملك الحان محمد رحيم،كلمات عبدالعزيز عمار، كيفك أنت لزياد رحباني، وتختتم فرقتها الغنائية ب دارت الايام كلمات الشاعر الكبير الراحل مأمون الشناوي،الحان محمد عبدالوهاب.

المصرى اليوم

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