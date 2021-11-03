«رب الناس بيدك الشفاء».. شريهان تدعو لسهير البابلي بعد تدهور حالتها الصحية

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أعربت الفنانة شريهان عن أمنياتها العاجلة بالشفاء للفنانة سهير البابلى بعد تدهور حالتها الصحية.

وقالت «شريهان» عبر خاصية «الإستوري» على حسابها الشخصى لموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مساء الأربعاء، «ربى إن سهير البابلى مسها الضر وأنت أرحم الراحمين.. أذهب البأس.. رب الناس بيدك الشفاء».

وتصدرت سهير البابلي خلال الأيام الماضية محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعى، في إطار سعى محبيها ومتابعيها للاطمئنان عليها.

كانت نيفين الناقوري ابنة الفنانة سهير البابلى، كشفت عن أن والدتها موجودة حاليا بالرعاية المركزة وحالتها الصحية غير مستقرة، مؤكدة أن حالتها لا تزال حرجة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، موضحة: «عشان كدا أنا نزلت الخبر لأني بتمنى كل جمهورها يدعي لها بحب».