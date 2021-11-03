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مي فاروق تغني بصحبة ابنتها زينة بحفلها في مهرجان الموسيقى العربية

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مي فاروق تغني بصحبة ابنتها زينة بحفلها في مهرجان الموسيقى العربية مي فاروق تغني بصحبة ابنتها زينة بحفلها في مهرجان الموسيقى العربية

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تتواصل فعاليات ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية، بحفل للمطربة مي فاروق على خشبة مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية.

وغنت مي بصحبة ابنتها زينة أشرف سيد رجب لأول مرة على خشبة المسرح في ديو جمعهما معا، لأغنية كيفك أنت كلمات وألحان زياد الرحباني.

ومن المقرر أن يحيي الفاصل الغنائي الثاني المطرب السعودى الكبير عبادى الجوهر ليقدم عددا من اعماله الشهيرة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب يسبقه المطربة الشابة سارة سحاب.

شهد المسرح الخارجى اعتبارا من السابعة مساء تقديم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبدالوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى.

المصرى اليوم

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