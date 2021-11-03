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هيفاء وهبي بعد إحياء حفل بورسعيد: ركبت المعدية .. أنا راجعالك تاني (صور)

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هيفاء وهبي بعد إحياء حفل بورسعيد: ركبت المعدية .. أنا راجعالك تاني (صور) هيفاء وهبي بعد إحياء حفل بورسعيد: ركبت المعدية .. أنا راجعالك تاني (صور)

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عبرت الفنانة هيفاء وهبي، الأربعاء، عن سعادتها بعد إحيائها حفلا فنيًا كبيرا، بمشاركة المطرب أحمد جمال، والفاير شو سامي يوسف لجمهور مدينة بورسعيد، مشيرة إلى أنها سوف تعود مرة أخرى لإحياء حفل غنائي ضخم.

وقالت هيفاء وهبي عبر «إنستجرام»: «إمبارح اتعرفت على أحلى وأجمل ناس في بورسعيد من حفل إطلاق سلسلة فنادق هلنان العالمية بورفؤاد ولبست اخضر عشان النادي المصري وركبت المعدية ونزلت الشارع أتعرف عليها واتصور في شوارعها وشفت حب الناس الحلوة واكلت من أيادي ست الكل شكرا بورسعيد انا راجعالك تاني»

كانت الفنانة هيفاء وهبي كشفت سر ارتدائها اللون الأخضر أثناء إحيائها حفلا فنيا كبيرا بمشاركة المطرب أحمد جمال، والفاير شو سامي يوسف، موضحة أن اختيارها لذلك اللون لكونه لون نادي المصري البورسعيد.

ونشرت هيفاء وهبي صورة للفستان الأخضر الذي حضرت به مساء أمس حفل مدينة بورسعيد قائلة: «لأنه لون النادي المصري البورسعيدي».

وتصدرت الفنانة هيفاء وهبي موقع التغريدات «تويتر» خلال الساعات الماضية بعد إحيائها حفلها الغنائي في بورسعيد.

وتم تداول هاشتاج «هيفاء وهبي في بورسعيد» على نطاق واسع الساعات الماضية، حيث ظهرت الفنانة في أحد شوارع بورسعيد إلى جوار عربة «ترمس» ولفتت أنظار المارة والمتواجدين في الشارع، خاصة أنه كان في ساعة متأخرة من فجر الأربعاء.

ولم يكن تواجد هيفاء وهبي إلى جوار عربة الترمس إلا لالتقاط صورة تذكارية في أول زيارة لها لمدينة بورسعيد عقب إحيائها حفلا في أحد منتجعات المدينة، والتف حولها بعض المارة لمصافحتها والتقاط الصور معها.

المصرى اليوم

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