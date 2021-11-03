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أسوان: فتح باب التقنين للمرفوضين واعتماد دفعة جديدة للتصالح في مخالفات البناء

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أسوان: فتح باب التقنين للمرفوضين واعتماد دفعة جديدة للتصالح في مخالفات البناء أسوان: فتح باب التقنين للمرفوضين واعتماد دفعة جديدة للتصالح في مخالفات البناء

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه مراعاة لتحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى للمواطنين الذين تم رفض التصالح معهم فقد تم فتح باب التقنين على أراضى أملاك الدولة فيما يخص هذه الحالات وهو الأمر الذي يتطلب قيامهم بالتوجه إلى إدارات الأملاك بمقرات الوحدات المحلية لإنهاء إجراءات التقنين للأراضى الخاصة بهم حتى يتمكنوا من إنهاء التصالح.

جاء ذلك أثناء اعتماد محافظ أسوان لدفعة جديدة من طلبات التصالح في أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى وذلك في حضور اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وناشد اللواء أشرف عطية أصحاب التصالح في القرى الذين تقل مساحة الأرض المقام عليها منازلهم عن 200 م2، ولا تزيد فيها المباني عن أرضى وثلاثة أدوار بأنه يتم التوجه للوحدات المحلية لإنهاء إجراءات التصالح دون إنتظار معاينات اللجان الفنية، مهيباً بضرورة إستيفاء كافة المستندات الثبوتية الصحيحة ودفع الرسوم المقررة لسرعة البت في قبول التصالح بشكل نهائى.

المصرى اليوم

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