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تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، في الثامنة من مساء الجمعة المقبل، صوب ستاد القاهرة لمتابعة مباراة الزمالك والأهلي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز بالمباراة، في ظل منافستهما على بطولة الدوري حيث يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

ويطمح المارد الأحمر في التفوق على الزمالك، للانفراد بصدارة الدوري وتوسيع الفارق بينه وبين منافسه إلى 3 نقاط، في ظل سعيه نحو استعادة لقبه الغائب الذي توج به النادي الأبيض في الموسم الماضي.

بينما يتطلع الزمالك لمواصلة تقديمه عروضه القوية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، والحفاظ على لقب الدوري والتتويج به للعام الثاني على التوالي.

وقبل ساعات من انطلاق مباراة القمة 123 حرصت «المصري اليوم» على إجراء تقرير مصور مع الجماهير المصرية لمعرفة توقعاتهم للمباراة المرتقبة ؛-