رسائل وصور عيد الحب 2021 تحصد اهتمام السوشيال ميديا

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يحتفل المصريون في 4 نوفمبر من كل عام بـ «عيد الحب» بينما يحتفل العالم في 14 فبراير بـ«عيد الحب» أو ما يعرف عالميا باسم «الفالنتاين».

وينتظر المحبون هذه المناسبة للتعبير عن حبهم لبعضهم البعض بصفة خاصة، ولإحياء مشاعر قد تكون مغمورة في ظل الروتين اليومي.

أما مصر، فتحتفل ب «عيد الحب» في تاريخه العالمي لكن أيضا بتاريخ 4 نوفمبر من كل عام.

لماذا يحتفل المصريين بعيد الحب يوم 4 نوفمبر؟

تنتعش في عيد الحب تجارة الورود والشوكولاتة وبطاقات المعايدة وغيرها من الهدايا، حيث ينتظر بائعوا الزهور والهدايا في جميع المناطق هذه المناسبة لتحقيق مبيعات أكثر من أيام العام العادية.

بينما كان الكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين يتجول في حي السيدة زينب، فوجد نعشًا بداخله «ميت»، لا يسير وراءه سوى 3 رجال فقط.

واندهش مصطفى أمين من المشهد الغريب، فالمعروف عن المصريين أنهم يشاركون في جنازات بعضهم البعض، حتى وإن كان الميت لا يعرفه أحد، فسأل أحد المارة عن الرجل المتوفي، فقالوا له إنه رجل عجوز، كان في العقد السابع من عمره، ولكنه لم يكن هناك أحد يحبه، فقرر أمين تدشين يوم للحب في مصر، ومن هنا جاءت التسمية.

بدأ الاحتفال بعيد الحب المصري عام 1988، أما الاحتفال ب «عيد الحب العالمي«بدأ عندما أُعدم»فالنتاين«في 14 فبراير عام 269 بعد الميلاد، الذي وتضاربت الأقاويل حول الأسباب الحقيقية لإعدامه.

أما المصريون فيحتفلون بهذا العيد مرتين، الأولى في الرابع من نوفمبر، والثانية في التاريخ المتفق عليه عالميا.

رسائل عيد الحب 2021 - صورة أرشيفية

رسائل عيد الحب 2021

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الأوقات من العام عن أجمل كلمات عيد الحب ورسائل التهنئة بمناسبة عيد الحب، وأيضا الصور واللقطات التي يعشقها المحبين، حيث يحتفل العالم كله يوم 14 فبراير بعيد الحب وساعات قليلة ويهل عيد الحب ويبدأ الجميع بالاحتفال بالطرق المختلفة سواء التفاف الأهل والأصدقاء والأحباب معاً، أو بتبادل التهاني ورسائل المحبين.

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رسائل عيد الحب 2021

يغلب اللون الأحمر على عيد الحب، فتمتلئ الشوارع بالورد الحمراء والقلوب والدباديب واللعب باللون الأحمر، ويحرص كل الأحباب على شراء الهدايا المختلفة لتقديمها للحبيب في هذا اليوم، كل شخص يختار الشيء المحبب لدي حبيبه.

ويحرص المحبين في عيد الحب على تبادل كروت وبطاقات التهنئة بعيد الحب

كلمات ومسجات تهنئة بعيد الحب

كل دقيقة وأنتي روحي..

كل ثواني وأنت حبي..

أنتي بداخلي قلبي كل يوم وليس هذا اليوم فقط.. كل عيد حب وأحنا مع بعض دايماً.

إن كان غيري كاتب غلاك بسطور تراني نقشته بذهب ما تمحيه بحور.

يكفيني من عمري لحظتين.. لحظة تكون فيها سعيد..ولحظة تفتكرني وأنا عنك بعيد.

الثلج هدية الشتاء… والشمس هدية الصيف.. الزهور هدية الربيع.. وأنت هدية العمر.

أجمل صور عيد الحب

رسائل عيد الحب 2021 - صورة أرشيفية

رسائل عيد الحب 2021 - صورة أرشيفية