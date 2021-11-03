«أخويا ملهوش أي علاقة بالمشاكل».. شقيقة قتيل الإسماعيلية تروى تفاصيل الحادث

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تناولت الإعلامية نهال طايل، في برنامجها «تفاصيل»، المُذاع على فضائية «صدى البلد 2»، مساء الأربعاء، قضية سفاح الإسماعيلية وذبح شخص لآخر في وسط الشارع نهارًا.

وخلال التقرير، قالت شقيقة القتيل إنه «جاء القاتل إلى هنا قبل الواقعة، وطلب مني إعطاء شيئاً معين «مكوة شعر»، بطريقة عصبية لأخي، متابعة انه لم يكن في حالة طبيعية والشر كان يخرج من وجهه».

وتابعت شقيقة القتيل أنه «بعد مرور بعض الوقت جاء مرة أخرى، وطلب مني سجائر، ورفضت إعطائه السجائر قبل أن يتحرك مسرعًا»، مضيفة: «أخي خرج في يوم الحادثة لشراء طعام وتأخر، واتصلت بي صديقة وقالت لي إن أخي يتعرض للضرب بأسلحة بيضاء، وأخي ملهوش أي علاقة بالمشاكل».

وأضافت أنها «ذهبت مسرعة لموقع الحادث ووجدت شيء مفزع، وأطالب بإعدام القاتل في ميدان عام بعد الذي فعله في أخي وقتله له بهذه الطريقة البشعة وقطع رقبة أخي بهذه الطريقة».