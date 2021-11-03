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تموين أسوان: ضبط 4.5 آلاف كيس سكر مدعم ناقص الوزن

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تموين أسوان: ضبط 4.5 آلاف كيس سكر مدعم ناقص الوزن تموين أسوان: ضبط 4.5 آلاف كيس سكر مدعم ناقص الوزن

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ضبطت مديرية بقيادة المحاسب حسام العربي، سيارة نقل محملة بـ 4 آلاف و500 كيس من السكر المدعم ناقص الوزن، وذلك ضمن جهودها لمحاربة الغش التجارى والسيطرة على السوق المحلى من خلال مراقبة حركة تداول السلع الغذائية الأساسية وخاصة السكر والبيض والدواجن واللحوم بأنواعها.

أكد وكيل وزارة التموين بأسوان على أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان فقد تم عرض الواقعة عليه حيث قرر إحالتها إلى النيابة العامة وإتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين وخاصة أنه قد سبق ضبط كميات مماثلة تصل إلى 680 كجم من السكر المدعم، لافتاً إلى أن هناك توجيهات أيضاً من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والهايبر والمخابز البلدية لمواجهة أي محاولات لضعاف النفوس من التجار بالتلاعب ورفع الأسعار.

المصرى اليوم

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