استشاري يكشف طريقة التخلص من السكر بشكل نهائي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن البعض لا يصدق إمكانية التخلص من السكر تمامًا، من خلال جراحات السمنة، خاصة أن السكر له تاريخ طويل من المعناه لدى الأهالي والأقارب.

وأضاف "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن النوع الثاني من السكر يمثل أكثر من 95% من حالات السكر الذي يقاوم الأنسولين مرتبط بشكل كبير بمرض السمنة، وعلاج السمنة يؤثر بشكل إيجابي على علاج السكر.

وتابع أن خفض وزن مريض السكر، عن طريق نظام غذائي، فهذا قد يؤدي إلى التحكم في السكر بنسبة معينة، وعند إجراء عملية التكميم ، يتم التحكم في السكر بشكل أعلى، وحال إجراء عملية تحويل المسار ، يتم التخلص من السكر بشكل نهائي.