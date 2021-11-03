محمد هنيدي: سعيد بنجاح «سلام مربع».. وتحدي فاندام سيتحول لمصارعة

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وسط حضور جماهيري كبير، بدأت أمس الاثنين، أولى عروض مسرحية محمد هنيدي الجديدة سلام مربع في موسم الرياض 2021، وهو العرض الذي نفذت تذاكره في خلال يومين فقط من طرحها، ليكشف هنيدي منذ قليل، عن فرصة جديدة لشراء تذاكر حفلة إضافية يوم 6 نوفمبر بعدما كان من المقرر أن تكون آخر عروض المسرحية يوم 5 نوفمبر، ليستمر العرض 6 أيام متتالية حتى يوم 6 نوفمبر، على مسرح بكر الشدي في منطقة رياض بوليفارد سيتي، من الساعة الـ 9 مساءً حتى الـ 12 منتصف الليل.

وحل محمد هنيدي ضيفا على برنامج سينماتك الذي يذاع على التليفزيون السعودي الرسمي SBC مع الإعلامية يارا المهتدي وتحدث عن حماسه للمسرحية قائلا: «فخور بتفاعل الجمهور السعودي مع المسرحية وأهم العناصر التي ركزت عليها أثناء التحضير هو اختيار سيناريو ومخرج مسرحي محترف وهو المخرج خالد جلال، ومشاركة النجوم الذين يحبهم كل الجمهور العربي.

وعن الإفيهات التي يستخدمها في مسرحية سلام مربع قال: «هناك 5 إفيهات جديدة أتمني ينالوا إعجاب الجمهور، وهناك افيه من افيهات أفلامي استخدمه بشكل مستمر وهو جتكوا الارف مليتوا البلد.»

وعن التحدي بينه وبين فاندام على سوشيال ميديا وإمكانية تحويل هذا التريند لعمل فني قال: «فاندام شخصية جميلة والمحادثات التي تدور بيننا سينتج عنها قريبا اما فيلم أو ماتش مصارعة، وعن حلمعه الأول أن يكون لاعب كرة قدم فرد مازحا: لو مكونتش ممثل كنت هبقي لاعب كرة قدم وأقوي من محمد صلاح فربنا ستر عشان اللعيبة تاكل عيش».