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أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، موضحا أن أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون، في خطر.

وأوضح برايس، خلال موجز صحفي: «الإخفاق في استعادة الحكومة المدنية في السودان سيزيد من عزلته، وتحدثنا بالفعل عن تعليق تمويل بمقدار 700 مليون دولار».

وأضاف: «أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات من شركاء ومنظمات تمويل وعلى الأقل 19 مليارًا من إعفاءات ديون للسودان في خطر».

وتابع برايس: «تواصلنا مع شركائنا في مصر للتأكيد بأننا نقف بجانب الشعب السوداني، ولإيضاح للبرهان أن الاستحواذ العسكري على السلطة لن يتم التسامح معه».

وعن تقارير صحفية إسرائيلية حول تواصل واشنطن مع تل أبيب لإقناع قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، بالتراجع عن الإجراءات التي أعلن عنها، قال برايس: «تواصلنا مع الشركاء في المنطقة حول الوضع في السودان شمل التواصل مع إسرائيل وكل المهتمين بسودان مستقر وديمقراطي».