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تمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل الهدف الثاني لصالح الريدز في مرمى أتلتيكو مدريد عند الدقيقة 21 من كرة عرضية رائعة.

وكان جوتا قد سجل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 13 بعد صناعة رائعة من الناحية اليمنى من أرنولد لتصبح النتيجة 1-0

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ومباراة قوية تجمع ليفربول والذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح وأتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، وذلك اليوم ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا المجموعة الثانية، وتقدم «المصري اليوم» بثا مباشرا ومتابعة لحظة بلحظة لكل تفاصيل القمة الأوروبية الليلة.

كان ليفربول قد تفوق في الجولة الماضية على عملاق العاصمة الإسبانية بالفوز عليه بنتيجة (3-2)، في لقاء شهد تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفين.