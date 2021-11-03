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هدف ليفربول الثاني في أتلتيكو مدريد ..

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هدف ليفربول الثاني في أتلتيكو مدريد .. فيديو هدف ليفربول الثاني في أتلتيكو مدريد ..

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تمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل الهدف الثاني لصالح الريدز في مرمى أتلتيكو مدريد عند الدقيقة 21 من كرة عرضية رائعة.

وكان جوتا قد سجل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 13 بعد صناعة رائعة من الناحية اليمنى من أرنولد لتصبح النتيجة 1-0

للمزيد: محمد صلاح يدعو نجم المصري البورسعيدي لحضور مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

ومباراة قوية تجمع ليفربول والذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح وأتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، وذلك اليوم ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا المجموعة الثانية، وتقدم «المصري اليوم» بثا مباشرا ومتابعة لحظة بلحظة لكل تفاصيل القمة الأوروبية الليلة.

كان ليفربول قد تفوق في الجولة الماضية على عملاق العاصمة الإسبانية بالفوز عليه بنتيجة (3-2)، في لقاء شهد تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفين.

المصرى اليوم

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