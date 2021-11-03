أخبار عاجلة

شبورة مائية كثيفة على الطرق الفرعية والرئيسية في المنيا -
اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة سمالوط وقريتي البيهو وقلوصنا -
كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات الغردقة يوقف ضخ مياه الشرب والشركة تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك -
حملة تموينية على المحال للتأكد من أرصدة السلع التموينية تحرر 9 محاضر برأس غارب -
إيران عضوا دائما في لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري -
وكيل الصحة: الوضع العام لكوفيد مستقر عالمياً مع انخفاض طفيف في أعداد المصابين -
اعلان الشركة العربية للأنابيب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 ( تسعة أشهر ) -
وليد صلاح الدين: موسيماني مدرب جيد وعبدالقادر أفضل من ميكيسوني -
عمر خيرت يعزف للوطن والحب والحياة في مهرجان الموسيقى العربية (صور) -
النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كل الطرق تؤدي إلى برشلونة .. تشافي يودع لاعبي السد

Print
كل الطرق تؤدي إلى برشلونة .. تشافي يودع لاعبي السد كل الطرق تؤدي إلى برشلونة .. تشافي يودع لاعبي السد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تدل كل المؤشرات في الوقت الحالي على أن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري قد اقترب من الرحيل عن تدريب بطل قطر من أجل تولي تدريب برشلونة الإسباني النادي الذي صنع بين جنباته أسطورته كأحد أفضل لاعبي الوسط في العالم عبر التاريخ.

وحضر وفد من مسؤولي نادي برشلونة اليوم الأربعاء إلى قطر وتابعوا مباراة الفريق أمام نظيره الدحيل والتي انتهت بالتعادل 3-3.

ووفقاً للكثير من التقارير العالمية فقد كانت هذه المباراة هي الأخيرة للمدرب تشافي على رأس الجهاز الفني لفريق السد، وهو ما وضح من احتفالات اللاعبين المؤثرة مع المدرب الإسباني عقب كل هدف يسجلونه.

وعقب نهاية المباراة وقف تشافي في الممر المؤدي إلى غرفة الملابس وصافح كل لاعبي فريقه فردًا فردًا في رسالة واضحة أنه يودع اللاعبين بعد 3 سنوات له على رأس الجهاز الفني للسد طوّر خلالها مستوى الفريق بشكل ملحوظ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شبورة مائية كثيفة على الطرق الفرعية والرئيسية في المنيا

شبورة مائية كثيفة على الطرق الفرعية والرئيسية في المنيا

اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة سمالوط وقريتي البيهو وقلوصنا

اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة سمالوط وقريتي البيهو وقلوصنا

كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات الغردقة يوقف ضخ مياه الشرب والشركة تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك

كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات الغردقة يوقف ضخ مياه الشرب والشركة تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك

حملة تموينية على المحال للتأكد من أرصدة السلع التموينية تحرر 9 محاضر برأس غارب

حملة تموينية على المحال للتأكد من أرصدة السلع التموينية تحرر 9 محاضر برأس غارب