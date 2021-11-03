كل الطرق تؤدي إلى برشلونة .. تشافي يودع لاعبي السد

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تدل كل المؤشرات في الوقت الحالي على أن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري قد اقترب من الرحيل عن تدريب بطل قطر من أجل تولي تدريب برشلونة الإسباني النادي الذي صنع بين جنباته أسطورته كأحد أفضل لاعبي الوسط في العالم عبر التاريخ.

وحضر وفد من مسؤولي نادي برشلونة اليوم الأربعاء إلى قطر وتابعوا مباراة الفريق أمام نظيره الدحيل والتي انتهت بالتعادل 3-3.

ووفقاً للكثير من التقارير العالمية فقد كانت هذه المباراة هي الأخيرة للمدرب تشافي على رأس الجهاز الفني لفريق السد، وهو ما وضح من احتفالات اللاعبين المؤثرة مع المدرب الإسباني عقب كل هدف يسجلونه.

وعقب نهاية المباراة وقف تشافي في الممر المؤدي إلى غرفة الملابس وصافح كل لاعبي فريقه فردًا فردًا في رسالة واضحة أنه يودع اللاعبين بعد 3 سنوات له على رأس الجهاز الفني للسد طوّر خلالها مستوى الفريق بشكل ملحوظ.