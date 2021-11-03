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هاني شاكر يغني «غلطة» في آخر بروفات حفل أبو ظبي «»

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هاني شاكر يغني «غلطة» في آخر بروفات حفل أبو ظبي «فيديو» هاني شاكر يغني «غلطة» في آخر بروفات حفل أبو ظبي «»

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انتهى النجم هاني شاكر من بروفات حفلة المقرر إقامته غدًا الخميس في دبي.

ونشر هاني شاكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عددًا من الصور الخاصة بالبروفة وعلق عليها قائلا: «استنوني في حفل مختلف على مسرح ارينا في أبوظبي، ونشر من الكواليس وهو يغني أغنيته الشهيرة غلطة بصحبة فرقته الموسيقية».

الحفل يأتي ضمن فعاليات مهرجان ابوظبي كلاسيك الموسم العاشر، الحفل الذي يحظي بإقبال جماهيري كبير عبر منصات الحجز الرقمية على الإنترنت. وأكد«شاكر» في تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «مستنيكم في إتحاد ارينا بجزيرة أس آيلاند، 4 نوفمبر المقبل، وأن شآء الله محضر لكم اكتر من مفاجأة في الحفل، اشوفكم على خير وحشتوني جدآ جدآ».

ومن المقرر أن يحيي شاكر حفله بمهرجان الموسيقي العربية بالقاهرة على خشبة مسرح النافورة، الخميس 11 نوفمبر، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.

المصرى اليوم

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