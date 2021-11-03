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ذوو الهمم يبادرون بتشجير مركزهم لتحسين المشهد البصري

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ذوو الهمم يبادرون بتشجير مركزهم لتحسين المشهد البصري ذوو الهمم يبادرون بتشجير مركزهم لتحسين المشهد البصري
تحت عنوان " الخضراء" تنفيذًا لمبادرة ولي العهد

ذوو الهمم يبادرون بتشجير مركزهم لتحسين المشهد البصري

أطلق مركز المستقبل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالطائف مبادرة التشجير تحت عنوان "السعودية الخضراء" تقييدًا بمبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحسين جودة الحياة والمشهد البصري لتنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل المكان ليتناسب مع الطبيعة.

وبهذه المناسبة، أوضحت مديرة قسم التطوير نوف الحارثي أن مركز ذوي الاحتياجات الخاصة يعمل على تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين بهدف مساعدتهم على التكييف مع المجتمع.

وأشارت "الحارثي" إلى أنه يوجد لديهم أقسام منها التدخل المبكر ويُسهم بإحداث تأثيرات إيجابية على صعيد النمو في الجوانب العقلية واللغوية والسلوكية وقسم لتعديل السلوك تحت رعاية اختصاصيات نفسيات وهن بدورهن يستقبلن الحالات التي ترغب بالالتحاق بالمركز ويقمن بمقابلة الوالدة وتوعيتها بحالة الطفل وكيفية التعامل معه وإرشادها بالسلبيات السلوكيه التي تقوم بها مع الطفل بالمنزل.

ذوو الهمم يبادرون بتشجير مركزهم لتحسين المشهد البصري

ذوو الهمم يبادرون بتشجير مركزهم لتحسين المشهد البصري

ذوو الهمم يبادرون بتشجير مركزهم لتحسين المشهد البصري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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