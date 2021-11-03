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جمل تكتيكية ومناورة تجهز الهلال لضمك .. وثلاثي الأولمبي يشارك

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جمل تكتيكية ومناورة تجهز الهلال لضمك .. وثلاثي الأولمبي يشارك جمل تكتيكية ومناورة تجهز الهلال لضمك .. وثلاثي الأولمبي يشارك

جمل تكتيكية ومناورة تجهز الهلال لضمك .. وثلاثي الأولمبي يشارك

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تحضيراته الميدانية، استعداداً لمواجهة ضيفه "ضمك"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وطبق مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية عدداً من الجمل التكتيكية والفنية، فرض خلالها المدرب البرتغالي "جارديم" في الجزء الأخير من المران مناورة على جزء من الملعب .

كما شهدت تدريبات الأزرق مشاركة "عبدالله الحمدان، حمد اليامي وخليفة الدوسري" في التدريبات، بعد فراغهم من المشاركة مع الأولمبي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا في أوزبكستان.

فيما واصل الثلاثي "ياسر الشهراني، جانغ هيون سو وموسى ماريغا" برامجهم العلاجية والتأهيلية .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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