أخبار عاجلة

إيران عضوا دائما في لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري -
وكيل الصحة: الوضع العام لكوفيد مستقر عالمياً مع انخفاض طفيف في أعداد المصابين -
اعلان الشركة العربية للأنابيب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 ( تسعة أشهر ) -
وليد صلاح الدين: موسيماني مدرب جيد وعبدالقادر أفضل من ميكيسوني -
عمر خيرت يعزف للوطن والحب والحياة في مهرجان الموسيقى العربية (صور) -
النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل -
لاعب الأهلي : محمود علاء الأفضل لدفاع المنتخب -
جدول مباريات اليوم الأربعاء 10-11-2021 فى الدوري البرازيلي و«بطولة أوروبا» -
وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره الأردني -
مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم عسير" يستعد لتنفيذ منظومة من الأنشطة للاحتفاء بذكرى البيعة السابعة

Print
"تعليم عسير" يستعد لتنفيذ منظومة من الأنشطة للاحتفاء بذكرى البيعة السابعة "تعليم عسير" يستعد لتنفيذ منظومة من الأنشطة للاحتفاء بذكرى البيعة السابعة
"العمري": تهدف لتعزيز قيم الانتماء والولاء للقيادة والافتخار بمنجزات الوطن

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير منظومة من البرامج والأنشطة للاحتفال بالذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز– حفظه الله – مقاليد الحكم، على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم ومدارس المنطقة.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن البرامج تُعنى بالتعريف بدور خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – في خدمة الوطن والمواطن، وتعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقادته الأوفياء، والتعبير عن مشاعر الفرح بذكرى تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم، والافتخار بمنجزات الوطن ورجاله المخلصين، والاعتزاز بدور الآباء والأمهات والأجداد في بناء الوطن، والتعريف بمنجزاته في شتى المجالات التنموية التي شهدتها المملكة في مختلف القطاعات، وتعزيز دورها على المستوى العربي والعالمي، فضلاً عن إبراز إسهاماته الفاعلة في محاربة الفساد، والعناية بالحرمين الشريفين والجوانب الإنسانية، مع التركيز على النقلات النوعية التي شهدها قطاع التعليم، وتعريف النشء بها، والجهود المبذولة خلال جائحة كورونا، مضيفًا أنه تم تشكيل عددٍ من فرق العمل تحت مظلة إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات، لدعم احتفالات المدارس.

وأشار "العمري" إلى أنه سيتم تنفيذ الفعاليات في المدة من الثالث إلى السادس من شهر ربيع الآخر، من خلال تقديم مجموعة من المشاركات الطلابية التي تعبّر عن مشاعرهم وتتضمن "الرسومات والتصاميم والأقوال والنصوص الوطنية والمقاطع المعبرة، والأوبريت الوطني، والفلكلور الشعبي، والعروض المسرحية"، وإطلاق مسابقة تحدي الثانية "بيعة وولاء"، بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وكان العُمري قد رأس اجتماعًا لإقرار البرامج والفعاليّات، فيما عملت الفرق التنفيذية على إنهاء مهام اللجان وتوصيف مهامها، إضافة إلى إقرار خطة إعلامية تُعنى بالرصد والنشر من خلال جميع المنصات والحسابات فضلاً عن تنظيم عددٍ من المسابقات في هذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وكيل الصحة: الوضع العام لكوفيد مستقر عالمياً مع انخفاض طفيف في أعداد المصابين

وكيل الصحة: الوضع العام لكوفيد مستقر عالمياً مع انخفاض طفيف في أعداد المصابين

النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل

النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل

مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو"

مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو"

بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية

بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية