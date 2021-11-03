"تعليم عسير" يستعد لتنفيذ منظومة من الأنشطة للاحتفاء بذكرى البيعة السابعة

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"العمري": تهدف لتعزيز قيم الانتماء والولاء للقيادة والافتخار بمنجزات الوطن

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير منظومة من البرامج والأنشطة للاحتفال بالذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز– حفظه الله – مقاليد الحكم، على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم ومدارس المنطقة.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن البرامج تُعنى بالتعريف بدور خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – في خدمة الوطن والمواطن، وتعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقادته الأوفياء، والتعبير عن مشاعر الفرح بذكرى تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم، والافتخار بمنجزات الوطن ورجاله المخلصين، والاعتزاز بدور الآباء والأمهات والأجداد في بناء الوطن، والتعريف بمنجزاته في شتى المجالات التنموية التي شهدتها المملكة في مختلف القطاعات، وتعزيز دورها على المستوى العربي والعالمي، فضلاً عن إبراز إسهاماته الفاعلة في محاربة الفساد، والعناية بالحرمين الشريفين والجوانب الإنسانية، مع التركيز على النقلات النوعية التي شهدها قطاع التعليم، وتعريف النشء بها، والجهود المبذولة خلال جائحة كورونا، مضيفًا أنه تم تشكيل عددٍ من فرق العمل تحت مظلة إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات، لدعم احتفالات المدارس.

وأشار "العمري" إلى أنه سيتم تنفيذ الفعاليات في المدة من الثالث إلى السادس من شهر ربيع الآخر، من خلال تقديم مجموعة من المشاركات الطلابية التي تعبّر عن مشاعرهم وتتضمن "الرسومات والتصاميم والأقوال والنصوص الوطنية والمقاطع المعبرة، والأوبريت الوطني، والفلكلور الشعبي، والعروض المسرحية"، وإطلاق مسابقة تحدي الثانية "بيعة وولاء"، بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وكان العُمري قد رأس اجتماعًا لإقرار البرامج والفعاليّات، فيما عملت الفرق التنفيذية على إنهاء مهام اللجان وتوصيف مهامها، إضافة إلى إقرار خطة إعلامية تُعنى بالرصد والنشر من خلال جميع المنصات والحسابات فضلاً عن تنظيم عددٍ من المسابقات في هذا الشأن.