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«الضرائب» تفجر مفاجأة: الدروس الخصوصية في المنازل تخضع للضريبة

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«الضرائب» تفجر مفاجأة: الدروس الخصوصية في المنازل تخضع للضريبة «الضرائب» تفجر مفاجأة: الدروس الخصوصية في المنازل تخضع للضريبة

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قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن «قرار تحصيل رسوم من الدروس الخصوصية ليس منشئ لضريبة بل كاشف لضريبة، وليس حديث في القانون، لأن القانون يفرض ضريبة على كل من يزاول نشاط في جمهورية العربية».

وأوضح «فؤاد» خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، الأربعاء، أن «قطاع التهرب الضريبي يجري تحريات عن المعلمين الذين يعطون دروسًا خصوصية في المنازل».

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن «الدروس الخصوصية في المنازل تخضع للضريبة».

المصرى اليوم

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