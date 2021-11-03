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«منعت الأكل ومبتتكلمش خالص».. تعرف على تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي

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«منعت الأكل ومبتتكلمش خالص».. تعرف على تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي «منعت الأكل ومبتتكلمش خالص».. تعرف على تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي

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كشف الإعلامي محمد مصطفى شردي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة سهير البابلي وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية تسببت في دخولها العناية المركزة في أحد المستشفيات.

وقال «شردي» خلال تقديم برنامجه «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، الأربعاء، «دعواتي للفنانة الكبيرة الرائعة سهير البابلي، وسهير تدهورت صحتها بشكل كبير في الأيام الأخيرة».

وأضاف: «سهير البابلي منعت الأكل ومبتتكلمش خالص، ونتمنى لها الشفاء لأنها أسعدتنا».

كانت ابنة سهير البابلي كشفت آخر تطورات حالتها وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة «المحور»: «ماما كانت عملة عملية كبد زرعت فصين الكلام دا من 8 سنين، وهى بتاخد أدوية كتير من ساعتها».

وأضافت: «السنادي حصلت حاجات كتير من ضمنها عضلة القلب وميه على الرئة، وكان حصلها هبوط سكري فظيع، فروحنا واكتشفنا إن في ميه على الرئة وجلطة بس عدت، وبعدها بيوم عضلة القلب وقفت، فدي كانت مشكلة».

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1937 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين. والفنانة لها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.

المصرى اليوم

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