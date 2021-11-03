أخبار عاجلة

وكيل الصحة: الوضع العام لكوفيد مستقر عالمياً مع انخفاض طفيف في أعداد المصابين -
اعلان الشركة العربية للأنابيب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 ( تسعة أشهر ) -
وليد صلاح الدين: موسيماني مدرب جيد وعبدالقادر أفضل من ميكيسوني -
عمر خيرت يعزف للوطن والحب والحياة في مهرجان الموسيقى العربية (صور) -
النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل -
لاعب الأهلي : محمود علاء الأفضل لدفاع المنتخب -
جدول مباريات اليوم الأربعاء 10-11-2021 فى الدوري البرازيلي و«بطولة أوروبا» -
وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره الأردني -
مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو" -
بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف على موعد «معدل التضخم» في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

Print
تعرف على موعد «معدل التضخم» في قانون التأمينات والمعاشات الجديد تعرف على موعد «معدل التضخم» في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدّد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر عن مجلس النواب تعريفا جديدا يختلف عن الموجود في القانون السابق لـ«معدل التضخم» خاص بتحديد موعد معدل التضخم كل عام قبل نهاية السنة المالية.

و جاء تعريف معدل التضخم، بانه «التغير النسبي في الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد في شهر أبريل من كل عام، ويصدر قواعد تحديد التغيير النسبى للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».

وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلا على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، شمل تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم، ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة، وإصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلا من رئيس هيئة التأمينات، لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وليد صلاح الدين: موسيماني مدرب جيد وعبدالقادر أفضل من ميكيسوني

وليد صلاح الدين: موسيماني مدرب جيد وعبدالقادر أفضل من ميكيسوني

عمر خيرت يعزف للوطن والحب والحياة في مهرجان الموسيقى العربية (صور)

عمر خيرت يعزف للوطن والحب والحياة في مهرجان الموسيقى العربية (صور)

لاعب الأهلي : محمود علاء الأفضل لدفاع المنتخب

لاعب الأهلي : محمود علاء الأفضل لدفاع المنتخب

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10-11-2021 فى الدوري البرازيلي و«بطولة أوروبا»

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10-11-2021 فى الدوري البرازيلي و«بطولة أوروبا»