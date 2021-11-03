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يسير في الاتجاه الصحيح  .. "الأهلي" يزيد جراح "الباطن" بهدف نيران صديقة

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يسير في الاتجاه الصحيح  ..

زاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم من جراح الباطن عقب التغلب عليه في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الأهلي بهدف نظيف.

هدف النادي الأهلي جاء في الدقيقة 66 من عمر المباراة في شوطها الثاني عن طريق مدافع الباطن ماوريسيو أنطونيو بالخطأ في مرماه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 15 فيما توقف رصيد الباطن عند النقطة رقم 9.

يسير في الاتجاه الصحيح  ..

يسير في الاتجاه الصحيح  ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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