شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل القمة بشأن محمد الشناوي

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زف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بشرى سعيدة لجماهير القلعة الحمراء قبل مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2021 / 2022.

وكشف أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أن محمد الشناوي الغائب عن الأهلي منذ فترة للإصابة سيكون ضمن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل.

وكتب شوبير اليوم الأربعاء: ‏الشناوى ضمن قائمة الأهلي وخروج كهربا.

ويغيب محمد الشناوي عن مباريات الأهلي منذ مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره الليبي في تصفيات كأس العالم والتي تعرض خلالها للإصابة، ومن يومها وهو خارج مباريات الأهلي حيث كان يزود عن العرين الحارس البديل على لطفي.