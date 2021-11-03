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شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل القمة بشأن محمد الشناوي

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شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل القمة بشأن محمد الشناوي شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل القمة بشأن محمد الشناوي

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زف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب السابق بشرى سعيدة لجماهير القلعة الحمراء قبل مباراة القمة المرتقبة أمام .

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2021 / 2022.

وكشف أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أن محمد الشناوي الغائب عن الأهلي منذ فترة للإصابة سيكون ضمن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل.

وكتب شوبير اليوم الأربعاء: ‏الشناوى ضمن قائمة الأهلي وخروج كهربا.

ويغيب محمد الشناوي عن مباريات الأهلي منذ مواجهة المصري أمام نظيره الليبي في تصفيات والتي تعرض خلالها للإصابة، ومن يومها وهو خارج مباريات الأهلي حيث كان يزود عن العرين الحارس البديل على لطفي.

المصرى اليوم

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