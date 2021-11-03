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إزالة 7 تعديات وتحرير 12 محضرًا ضد محلات وكافيهات في بني سويف

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إزالة 7 تعديات وتحرير 12 محضرًا ضد محلات وكافيهات في بني سويف إزالة 7 تعديات وتحرير 12 محضرًا ضد محلات وكافيهات في بني سويف

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قال محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى، إنه تم إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرى المركز بمساحة 13 قيراط، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ومركز الشرطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حملة للمرور على المطاعم والمقاهي والمحلات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير عدد 12 محضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات.

كما واصلت الوحدة المحلية جهودها في ملف النظافة ورفع القمامة والمرور الدوري على نقاط التجميع، علاوة على جمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي قمن العروس والميمون وإطواب وإنفسط والطريق السريع، ومراجعة كشافات الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية بالمدينة والقرى والطرق العامة، كما تم متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بدائرة المركز ومنها المشروع القومي لتبطين الترع.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف شددعلى ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية.

المصرى اليوم

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