رئيس مدينة سفاجا يعقد لقاء جماهيريًا لبحث مطالب المواطنين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، لقاء خدمة المواطنين الأسبوعى الذي يتم عقده خصيصًا لتلقي شكاوى المواطنين في كافة المجالات والخدمات التي تقدمها الوحدة المحلية لمدينة سفاجا من أجل بحثها وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية ومدير عام العلاقات العامة ومدير خدمة المواطنين.

أكد رئيس المدينة أن اللقاء تم فيه بحث ومناقشة نحو 15 شكوى متنوعة مقسمة كالآتي شكاوي طلب مساعدات مالية لإرامل ومطلقات تم تحويلها بخطاب لإدارة التضامن الاجتماعي لعمل بحث إجتماعي، شكاوي توفير أكشاك كنوع من فرص عمل لزيادة الدخل وطلبات فرص عمل، شكاوي توصيل صرف صحي وعدادات مياه شرب تم تحويلها للمعاينة من قبل مسئولي الإدارة الهندسية.

ناقش «شعبان» المواطنين في الشكاوي والحلول المناسبة لشكواهم كلا على حده بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

ووجه رئيس المدينة مديرى العموم بضرورة التواصل مع المواطنين والعمل على حل الشكاوي المتعلقة به كلا في مجال عمله المنوط به داخل الوحدة لمدينة سفاجا من أجل تحسين الصورة الذهنية وكسب ثقة ورضا المواطن عن الخدمات.