أخبار عاجلة

وليد صلاح الدين: موسيماني مدرب جيد وعبدالقادر أفضل من ميكيسوني -
عمر خيرت يعزف للوطن والحب والحياة في مهرجان الموسيقى العربية (صور) -
النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل -
لاعب الأهلي : محمود علاء الأفضل لدفاع المنتخب -
جدول مباريات اليوم الأربعاء 10-11-2021 فى الدوري البرازيلي و«بطولة أوروبا» -
وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره الأردني -
مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو" -
بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية -
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 250.79 مليون حالة -
"منشآت" تشارك في أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال 2021 بُعمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تشكيل ليفربول ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

Print
تشكيل ليفربول ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا تشكيل ليفربول ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يقود محمد صلاح قائد الوطني وليفربول فريقه ليفربول خلال مباراة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – كوستاس تسيميكاس.

الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – أوكس تشامبيرلين.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.


تنطلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد يوم الأربعاء 3-11-2021 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومصر، و11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة – المملكة العربية ، و12:00 ظهرا بتوقيت الإمارات – دبي – أبوظبي.

يورجن كلوب يحاول تحقيق انتصاره الثاني على التوالي أمام فريق أتلتيكو مدريد خاصة بعد انتصاره الأول على الفريق الإسباني في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين،سجل خلال هذه اللقاء، النجم العالمي، محمد صلاح الهدف الأول من تسديدة صاروخية أرضية تسكن شباك أوبلاك، بالإضافة لتسجيله هدف الفوز على الفريق الإسباني من ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء عند المنعطف الأخير للمباراة.

قنوات ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
تمتلك قطر الرياضية حقوق بث حصرية لمباريات دوري أبطال أوروبا 2021-2022، ومن المقرر بث اللقاء على قناتي

beIN Sports 1 HD Premium
beIN Sports Connect

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لاعب الأهلي : محمود علاء الأفضل لدفاع المنتخب

لاعب الأهلي : محمود علاء الأفضل لدفاع المنتخب

بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية

بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية

وليد صلاح الدين يطالب كيروش بتثبت تشكيل المنتخب لهذا السبب

وليد صلاح الدين يطالب كيروش بتثبت تشكيل المنتخب لهذا السبب

بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية

بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية