«ضغوط الحياة.. الأسباب وأساليب المواجهة».. ندوة تثقيفية بحقوق الزقازيق

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ضمن سلسلة الندوات التثقيفية التوعوية التي ينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، وتحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وانطلاقاً من الدور التوعوي للقطاع برئاسة الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عًقدت اليوم ندوة تحت عنوان «ضغوط الحياة ....الأسباب وأساليب المواجهة» بكلية الحقوق، حاضر فيها الدكتور أسامة عبدالباري أستاذ علم الإجتماع ووكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وبحسب بيان، الأربعاء، تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة ندوات توعوية يتبناها قطاع شؤون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة بهدف بناء الإنسان من خلال تركيز القيادة السياسية على فئة الشباب نظراً لأهمية هذه الفئة ودورها في تنمية وتقدم كافة المجتمعات بالإضافة إلى كونها حجر الزاوية الذي يرتكز عليه مستقبل العالم وهم الفئة الأكثر عرضة للضغوط، وذلك بحضور الدكتور ممدوح المسلمى عميد الكلية، وسط حضور لفيف من طلاب وطالبات الكلية.

وخلال الندوة تناول الدكتور أسامة عبدالباري تعريف الضغوط الحياتية، وأنواعها وقسم تلك الضغوط إلى ضغوط دائمة ومؤقتة وفجائية، وأوضح أن تأثير الضغوط على الفرد يعتمد على عاملين أساسيين وهما قوة المثير المسبب للضغط ودرجة تحمل الفرد الذي وقع علية الضغط، كما حدد آليات الدفاع وحصرها في ثلاثة مستويات فردية وجماعية ومجتمعية، كما أكد على أهمية مواجهة هذه الضغوط بإرادة قوية وعزيمة مع التسلح بالصبر والحكمة والأمل وتجنب اليأس، لأنه هو العدو لأي طموح، وأوضح أهمية أن يمتلك الشباب مجموعة من القدرات الخاصة التي تمنحهم القدرة على مواجهة الحياة بمشكلاتها وصعوباتها وكيفية مواجهة هذه المشكلات بالمنهج العلمي وأنماط التفكير العقلاني مما ينعكس على بناء الشخصية التي تكتسب قوة وصلابة بفعل هذه المواجهة.

وأكد وكيل كلية الآداب على أهمية دورالأسرة في مواجهة هذه الضغوط، مشيراً إلى ضرورة التواصل الفعال مع ذويهم والتخلي النسبي عن الاندماج المفرط مع وسائل التواصل الاجتماعي حيث تعتبر أحد أهم طرق مواجهة الضغوط الحياتية، وأشار إلى أهمية إحاطة أولادنا بالرعاية الأسرية وتعليمهم لغة الحوار والتعبير عن رأيهم بكل حرية حتى يكونوا أشخاص مؤثرين في المجتمع.