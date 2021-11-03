أخبار عاجلة

لاعب الأهلي : محمود علاء الأفضل لدفاع المنتخب -
جدول مباريات اليوم الأربعاء 10-11-2021 فى الدوري البرازيلي و«بطولة أوروبا» -
وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره الأردني -
مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو" -
بـ 3 ملايين دولار.. "الاستثمار الجريء" تحوز على 73% من الصفقات المسجلة بالسعودية -
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 250.79 مليون حالة -
"منشآت" تشارك في أعمال النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال 2021 بُعمان -
رئاسة الحرمين: أكثر من 24 ألف مستفيد من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني بالحرم -
تستمر عدة أيام.. وزيرُ الشؤون الإسلامية في زيارة رسمية إلى كرواتيا اليوم -
"ملكية ينبع" تناقش مع وفد شركة "ياسرف" آخر تطورات برامج تمليك المساكن للموظفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

... هنية في بث مباشر من غزة : الاردن دفع ثمنا باهظا دفاعا عن القدس والأقصى وعمان هي نبض القدس

Print
بالفيديو ... هنية في بث مباشر من غزة : الاردن دفع ثمنا باهظا دفاعا عن القدس والأقصى وعمان هي نبض القدس ... هنية في بث مباشر من غزة : الاردن دفع ثمنا باهظا دفاعا عن القدس والأقصى وعمان هي نبض القدس

جى بي سي نيوز - رصد :  قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية إن الأردن دفع الغالي والنفيس قي سبيل القدس والاقصى .

 واعتبر في ندوة  تبث على المباشر عبر الفيس بوك في هذه الأثناء لمناسبة ذكرى وعد بلفور وتقيمها حركة الأخوان المسلمين في الأردن ، قال هنية : إن رفض الأردن لصفقة القرن رغم كل المصاعب الاقتصادية والضغوط السياسة التي تعرض لها تسجل لهذا البلد ولعمان التي هي نبض القدس .

 وشدد هنية على الدور الذي يقوم بها الأردن حكومة وشعبا في سبيل القضية الفلسطينة وقضيتها المركزية القدس المحتلة .

 هذا ولا تزال كلمة هنية على هذا الرابط .

شاهد :

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مصابون ومفقودون تحت الأنقاض في انهيار مبنى بتركيا

بالفيديو.. مصابون ومفقودون تحت الأنقاض في انهيار مبنى بتركيا

8 غارات روسية تستهدف محيط جسر الشغور في ريف إدلب .. بالفيديو

8 غارات روسية تستهدف محيط جسر الشغور في ريف إدلب .. بالفيديو

بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها

بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها

بالفيديو.. انطلاق  مناورات تمرين "رماية الخليج 2021" بين القوات البرية السعودية والكويتية والأمريكية

بالفيديو.. انطلاق  مناورات تمرين "رماية الخليج 2021" بين القوات البرية السعودية والكويتية والأمريكية