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تراجع سعر خام برنت لـ 83.1 برميل البترول

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تراجع سعر خام برنت لـ 83.1 برميل البترول تراجع سعر خام برنت لـ 83.1 برميل البترول

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تراجعت البترول بما يزيد على 3% في أثناء التعاملات، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت مخزونات الخام الأمريكية زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، حتى مع تراجع مخزونات البنزين إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام في أكبر مستهلك في العالم. وانخفضت عقود خام برنت وبلغ السعر 82.1 دولار للبرميل.

كما تراجع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيطإلى 80.97 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لزيادة 2.2 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات البنزين انخفضت الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى منذ نوفمبر 2017، لتسجل 214.3 مليون برميل.

وشهدت مخزونات نواتج التقطير والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفاع بنحو 2.2 مليون بمريل لتسجل 127.1 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 1.4 مليون برميل.

المصرى اليوم

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