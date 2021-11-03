خدمات التعهيد تفتح فرص عمل للشباب و زيادة معدل استثمارات الشركات الناشئة

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اكد الخبراء علي تسارع الطلب من جانب الشركات الاجنبية علي تسارع الطلب علي الاستثمار في مصر في مجال التكنولوجيا و خدمات التعهيد في ظل ما تتمتع به مصر من متانة البنية الاساسية و التي تسمح بالتوسع في هذا النشاط فضلا عن توافر العنصر البشري و الذي ساهم في تحويل مصر الي دولة جاذبة للاستثمارات الاجنبية في مجال التعهيد .

وطبقا للتقارير الدولية فقد نجحت مصر في الوصول إلى المرتبة الخامسة عشر، من بين 60 دولة على مستوى العالم، في "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام 2021.

وحصلت مصر على نسبة 5.62 % من المؤشر، لتحافظ بذلك على تفوقها وريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتليها من دول المنطقة، دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 25. وجاءت مصر في الترتيب قبل كل من ألمانيا والبرتغال وبلغاريا، وبعد بولندا (14) وكولومبيا (13) وإستونيا (12) . في سياق متصل كشفت البيانات عن زيادة معدل الاستثمارات فى الشركات الناشئة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى 390 مليون دولار عام 2021 في مصر .

وقال احمد رفقي خبير بمجال التعهيد ان الشركات العاملة في السوق المصري تسعي الي توسيع اعمالها للاستفادة من معدل النمو المتوقع في السوق المحلي فضلا عن وجود خطة

لتقديم الخدمات الرقمية للعملاء واستكمال تطوير البنية التكنولوجية مع الاهتمام بالكوادر البشرية وتدريبهم وتأهيلهم علي اعلي مستوي طبقاً للمعايير العالمية في مجال التعهيد وخدمة العملاء.

وقال ان خدمات التعهيد لم تعد قاصرة علي الرد علي المكالمات التليفونية لمختلف العملاء و لكن اصبح هناك اشكال متعددة من التواصل مع العملاء من خلال كافة وسائل التواصل الاجتماعي .

وفيما يتعلق بعمل الشباب في خدمات التعهيد و الكول سنتر باعتبارها فرص عمل مؤقتة قال رفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ، ان هذا مفهوم خاطيء لدي الشباب خاصة ان الكول سنتر ساهمت في توفير فرص عمل للشباب بعد تاهيليهم للقيام بهذه المهام وبعدها يكون الشاب امامه فرصة للترقي و الحصول علي درجات وظيفية اعلي او حتي الحصول علي فرص عمل اخري متطورة داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات .

وتابع ان هؤلاء الشباب يكون عليهم طلب كبير في سوق العمل .

من جهته اكد علاء الشافعي الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل ان خدمات التعهيد من شانها ان توفر فرص عمل لفئات متعددة من الشباب و الفتيات و حتي كبار السن .

وتابع ان خدمات الكول سنتر اصبح عليها طلب كبير في كافة دول العالم و ان مصر لديها كفاءات تعمل في هذا القطاع و هناك فرص كبيرة للنمو .

واشار الي ان كفاء الشباب هي ما تحدد مساره في المستقبل موضحا ان من يهتم ببناء قدراته و تحسين ادئه ينجح في الحصول علي فرص عمل اكبر داخل قطاع التكنولوجيا و يصل الي الشركات العالمية .

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