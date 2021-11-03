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خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب

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خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب

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يستعد منتخب بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لخوض مباراتي أنجولا والجابون ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022.

وينتظر أن يدخل منتخب مصر معسكراً في الأسبوع المقبل استعدادا لهاتين المباراتين المقرر لهما يومي 12 و16 من شهر نوفمبر الجاري.

وكشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي ومنتخب مصر السابق عن أن هناك لاعب جديد على رادار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش في الفترة المقبلة.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك» اليوم الأربعاء أن كارلوس كيروش معجب باللاعب مروان داوود الظهير الأيسر لفريق نادي إنبي ولاعب الشمس السابق وطلب ضمه للمنتخب.

وكان كارلوس كيروش قد تولى تدريب منتخب مصر خلفاً للمدرب حسام البدري ونجح في قيادة للفوز على ليبيا ذهاباً وإياباً في أول مباراتين رسميتين له ليعزز فرص الفراعنة في التأهل للمرحلة الثانية من تصفيات المونديال.

المصرى اليوم

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