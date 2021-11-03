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يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لخوض مباراتي أنجولا والجابون ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وينتظر أن يدخل منتخب مصر معسكراً في الأسبوع المقبل استعدادا لهاتين المباراتين المقرر لهما يومي 12 و16 من شهر نوفمبر الجاري.

وكشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عن أن هناك لاعب جديد على رادار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش في الفترة المقبلة.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك» اليوم الأربعاء أن كارلوس كيروش معجب باللاعب مروان داوود الظهير الأيسر لفريق نادي إنبي ولاعب الشمس السابق وطلب ضمه للمنتخب.

وكان كارلوس كيروش قد تولى تدريب منتخب مصر خلفاً للمدرب حسام البدري ونجح في قيادة المنتخب للفوز على ليبيا ذهاباً وإياباً في أول مباراتين رسميتين له ليعزز فرص الفراعنة في التأهل للمرحلة الثانية من تصفيات المونديال.