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حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري

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حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري

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توج حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021/ 2022.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم الأربعاء عن فوز حمدي فتحي بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية بعد أدائه المتميز أمام فريق البنك الأهلي.

ولعب حمدي فتحي أساسياً مع الأهلي في مباراة البنك الأهلي وقام بدور مؤثر في غياب زميله في وسط الملعب المالي أليو ديانج.

ووفقاً لما أعلنته الرابطة فقد قدم حمدي فتحي خلال المباراة ٥٧ تمريرة صحيحة، وجاءت دقة التمريرات لديه بنسبة ٨٨%، كما قام بعمل 2 استخلاص للكرة بشكل ناجح.

وأوضحت الرابطة أن الجائزة على غرار نظيرتها في الدوري الإنجليزي الممتاز تم اختيارها بتصويت الجمهور.

ويستعد الأهلي حالياً لمواجهة غريمه التقليدي يوم الجمعة المقبل في مباراة القمة ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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