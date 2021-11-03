فوز جمجرة.. الهجان يشهد المباراة النهائية لدوري كرة القدم لمراكز الشباب (صور)

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شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المباراة النهائية في بطولة كأس المحافظة لعام 2021، بين فريقي مركز شباب «جمجرة الكبرى- بنها»، ومركز شباب «الإصلاح الزراعي- قليوب» والذي أقيم بمركز شباب سنديون بقليوب.

وحضر المباراة الدكتورة إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لملاعب الشباب، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وعدد من نواب مجلس النواب، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

أعرب المحافظ عن سعادته لحضور هذه البطولة، مؤكدا حرصه الدائم على متابعة أي نشاط رياضي يقام بالمحافظة، مقدماّ الشكر للمسئولين بمديرية الشباب والرياضة على مجهوداتهم، في تنظيم هذه البطولات، مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة للشباب، ما يعود بالفائدة على الشباب بدنياَ، ويزيد من انتمائهم للوطن، ويرفع مستوى الأخلاق الرياضية لديهم .

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من المسابقة أنها تقام كبديل لإشتراك مراكز الشباب في مسابقات الإتحاد المصرى لكرة القدم، وترشيدا للإنفاق وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع وإكتشاف المواهب الجيدة وصقلها لتدعيم فرق الأندية الرياضية بالمحافظة، وتوطيد أواصر الصداقة والمحبة بين شباب المحافظة. وكرم محافظ القليوبية فريق جمجرة الكبرى الفائز بالمركز الأول وسلم اللاعبين الميداليات الذهبية وشهادات التقدير، ومبلغ مالي، وفاز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية.

كما كرم، فريق الاصلاح الزراعي الفائز بالمركز الثاني، وسلم لاعبيه الميدالايات البرونزية، وشهادات التقدير ومبلغ مالي أيضا، وكرم باقي الفائزين بالإدارات الفرعية على مستوى المحافظة.

محافظ القليوبية يشهد المباراة النهائية لدوري كرة القدم لمراكز الشباب

محافظ القليوبية يشهد المباراة النهائية لدوري كرة القدم لمراكز الشباب

محافظ القليوبية يشهد المباراة النهائية لدوري كرة القدم لمراكز الشباب

محافظ القليوبية يشهد المباراة النهائية لدوري كرة القدم لمراكز الشباب

محافظ القليوبية يشهد المباراة النهائية لدوري كرة القدم لمراكز الشباب